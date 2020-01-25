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      В результате землетрясения в Турции украинцы не пострадали

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      Во время землетрясения в Турции 24 января украинцы не пострадали / Getty Images

      Во время землетрясения в Турции 24 января ни один украинец не погиб и не пострадал. Это предварительная информация, Посольство Украины держит руку на пульсе.

      Землетрясение в Турции произошло вечером 24 января и унесло жизни 22 человек, еще 1030 получили травмы. Повреждено много зданий. Это землетрясение также ощутили на севере Сирии, в Ливане и Ираке.

      Смотрите фото и видео землетрясения в Турции

      "Пока (погибших) нет. Посольство сейчас активно мониторит ситуацию всеми доступными средствами, и пока информация, которая бы свидетельствовала, что там могли быть граждане Украины, отсутствует. И пострадавших тоже нет", – сказал директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев в комментарии УНИАН.

      Смотрите видео землетрясения в Турции:

       

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Чрезвычайное происшествие Жертвы Стихийный бедствия Землетрясение Новости Турции
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