В результате землетрясения в Турции украинцы не пострадали

Во время землетрясения в Турции 24 января ни один украинец не погиб и не пострадал. Это предварительная информация, Посольство Украины держит руку на пульсе.

Землетрясение в Турции произошло вечером 24 января и унесло жизни 22 человек, еще 1030 получили травмы. Повреждено много зданий. Это землетрясение также ощутили на севере Сирии, в Ливане и Ираке.

Смотрите фото и видео землетрясения в Турции

"Пока (погибших) нет. Посольство сейчас активно мониторит ситуацию всеми доступными средствами, и пока информация, которая бы свидетельствовала, что там могли быть граждане Украины, отсутствует. И пострадавших тоже нет", – сказал директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев в комментарии УНИАН.

Смотрите видео землетрясения в Турции: