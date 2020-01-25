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      Внаслідок землетрусу в Туреччині українці не постраждали

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      Під час землетрусу в Туреччині 24 січня українці не постраждали / Getty Images

      Під час землетрусу в Туреччині 24 січня жоден українець не загинув та не постраждав. Це попередня інформація, Посольство України тримає руку на пульсі.

      Землетрус у Туреччині стався ввечері 24 січня і забрав життя 22 людей, ще 1030 зазнали травм. Пошкоджено багато будівель. Цей Землетрус також відчули на півночі Сирії, в Лівані та Іраку.

      Дивіться фото і відео землетрусу в Туреччині

      "Наразі (загиблих) немає. Посольство зараз активно моніторить ситуацію усіма доступними засобами, і наразі інформація, яка б свідчила, що там могли бути громадяни України, відсутня. І постраждалих також немає", – сказав директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев у коментарі УНІАН.

      Дивіться відео землетрусу в Туреччині:

       

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини Туреччини Землетрус Стихійні лиха Надзвичайні ситуації Жертви
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