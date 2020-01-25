Внаслідок землетрусу в Туреччині українці не постраждали

Під час землетрусу в Туреччині 24 січня жоден українець не загинув та не постраждав. Це попередня інформація, Посольство України тримає руку на пульсі.

Землетрус у Туреччині стався ввечері 24 січня і забрав життя 22 людей, ще 1030 зазнали травм. Пошкоджено багато будівель. Цей Землетрус також відчули на півночі Сирії, в Лівані та Іраку.

Дивіться фото і відео землетрусу в Туреччині

"Наразі (загиблих) немає. Посольство зараз активно моніторить ситуацію усіма доступними засобами, і наразі інформація, яка б свідчила, що там могли бути громадяни України, відсутня. І постраждалих також немає", – сказав директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев у коментарі УНІАН.

Дивіться відео землетрусу в Туреччині: