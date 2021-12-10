Вне конкурса: Офис генпрокурора заказал антикоррупционный форум декоратора "Квартала 95"

Офис генерального прокурора заказал организацию Международного антикоррупционного форума без конкурса. ФЛП, получивший заказ, зарегистрирован только 3 месяца назад.

Кстати, раньше он сотрудничал со студией "Квартал 95". По данным сайта госзакупок Prozorro, заместитель генпрокурора Роман Говда подписал два договора с ФЛП Олейником Виталием Петровичем. Это произошло 30 ноября.

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В обоих документах говорится об оформлении и материальном обеспечении зала в КВЦ "Парковый". Там проходил форум. Открытый тендер не провели. Тем временем цена услуг Олейника составила 399,9 тысяч.

Услуги, заказанные в первом договоре / Prozorro

Услуги, заказанные во втором договоре / Prozorro

Что известно об Олейнике

Виталий Олейник – житель Броваров. Как ФЛП он зарегистрировался только в сентябре 2021 года.

Между тем, данные специализированных программ свидетельствуют: номер Олейника подписывали с пометками, которые могут свидетельствовать о сотрудничестве с "Кварталом 95".

В частности, Олейника обозначали как "Виталий Декорации Квартал", "Декоратор 95", "Декор Лига Смеха", "Виталий от Кошевого (актер "Квартала 95" – 24 канал).

Как подписывают номер Олейника / "Украинская правда"

В Офисе генпрокурора заявили, что заключили договоры без проведения закупки из-за "сжатых сроков подготовки мероприятия".