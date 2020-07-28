На внеочередном заседании Трехсторонней контактной группы, которое происходит 28 июля, стороны намерены обсудить нарушения установленного ранее режима тишины на Донбассе.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Алексей Резников во время онлайн-дискуссии Minsk Peace Process: Gradual Success or Political Deadlock, передает "РБК-Украина".

Актуально Кучма вышел из Трехсторонней контактной группы: говорит первый заместитель Резников

Группа по вопросам безопасности ТКГ, что заседает вне очереди 28 июля, должна обсудить вопрос тех трех случаев (обстрелов – 24 канал), о которых сообщил командующий Объединенных сил Кравченко,

– отметил Резников.

Важно! Полное и всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе начало действовать с 0:01 27 июля. Об этом в Минске ранее договорились участники Трехсторонней контактной группы.

Что известно о нарушении режима тишины:

В первый день введенного режима тишины боевики трижды открывали огонь: в районе Водяного, возле Пивденного и неподалеку Новомихайловки. Причем дважды российские наемники стреляли ночью.

Обратите внимание Боевики ранили во время режима "прекращение огня" мужчину с Марьинки: как он выглядит