Внеочередное заседание ТКГ: о чем будут говорить стороны
На внеочередном заседании Трехсторонней контактной группы, которое происходит 28 июля, стороны намерены обсудить нарушения установленного ранее режима тишины на Донбассе.
Об этом сообщил вице-премьер-министр Алексей Резников во время онлайн-дискуссии Minsk Peace Process: Gradual Success or Political Deadlock, передает "РБК-Украина".
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Группа по вопросам безопасности ТКГ, что заседает вне очереди 28 июля, должна обсудить вопрос тех трех случаев (обстрелов – 24 канал), о которых сообщил командующий Объединенных сил Кравченко,
– отметил Резников.
Что известно о нарушении режима тишины:
- В первый день введенного режима тишины боевики трижды открывали огонь: в районе Водяного, возле Пивденного и неподалеку Новомихайловки. Причем дважды российские наемники стреляли ночью.
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- На следующий день, 28 июля, оккупанты в очередной раз нарушили режим прекращения огня – недалеко от населенного пункта Шумы.