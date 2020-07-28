На позачерговому засіданні Тристоронньої контактної групи, що відбувається 28 липня, сторони збираються обговорити порушення встановленого раніше режиму тиші на Донбасі.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр Олексій Резніков під час онлайн-дискусії Minsk Peace Process: Gradual Success or Political Deadlock, передає "РБК-Україна".

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Група з питань безпеки ТКГ, що засідає позачергово 28 липня, має обговорити питання тих трьох випадків (обстрілів – 24 канал), про які повідомив командувач Об'єднаних сил Кравченко,

– наголосив Резніков.

Важливо! Повне та всеосяжне припинення вогню на Донбасі почало діяти з 0:01 27 липня. Про це у Мінську раніше домовилися учасники Тристоронньої контактної групи.

Що відомо про порушення режиму тиші:

У перший день введеного режиму тиші бойовики тричі відкривали вогонь: у районі Водяного, біля Південного та неподалік Новомихайлівки. При чому двічі російські найманці стріляли вночі.

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