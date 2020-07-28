Позачергове засідання ТКГ: про що говоритимуть сторони
На позачерговому засіданні Тристоронньої контактної групи, що відбувається 28 липня, сторони збираються обговорити порушення встановленого раніше режиму тиші на Донбасі.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр Олексій Резніков під час онлайн-дискусії Minsk Peace Process: Gradual Success or Political Deadlock, передає "РБК-Україна".
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Група з питань безпеки ТКГ, що засідає позачергово 28 липня, має обговорити питання тих трьох випадків (обстрілів – 24 канал), про які повідомив командувач Об'єднаних сил Кравченко,
– наголосив Резніков.
Що відомо про порушення режиму тиші:
- У перший день введеного режиму тиші бойовики тричі відкривали вогонь: у районі Водяного, біля Південного та неподалік Новомихайлівки. При чому двічі російські найманці стріляли вночі.
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- Наступного дня, 28 липня, окупанти раз порушили режим припинення вогню – неподалік населеного пункту Шуми.