Внеочередное заседание Рады состоится 16 апреля: что будут рассматривать

Внеочередное заседание Верховной Рады состоится в четверг, 16 апреля. Начало работы парламента запланировано на 13: 00.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков назначил заседание на требование президента Владимира Зеленского, говорится на сайте парламента.

Обратите внимание Верховная Рада во время карантина: кто чаще всего посещал заседания

Нардепы рассмотрят такие вопросы:

Законопроект о ратификации соглашения о гранте Фонда Е5Р (проект "Высшее образование Украины") между Украиной и Европейским инвестиционным банком – № 0034.

Второе чтение законопроекта о внесении изменений в Регламент Верховной Рады по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры – № 1043.

Второе чтение законопроекта о внесении изменений в закон "О местном самоуправлении в Украине" – № 2653.

Второе чтение законопроекта о внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усиления защиты телекоммуникационных сетей – № 2654.

Второе чтение законопроекта об оборонных закупках – № 2398-д.

Ранее председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщал, что парламент рассмотрит вопрос назначения нового министра энергетики и защиты окружающей среды. Однако сейчас этот вопрос отсутствует в повестке дня.

Обратите внимание! В СМИ распространилась информация, что на заседании будут рассматривать так называемый "антиколомойский" закон. Однако, до этого времени не успеют погруппировать и внести в таблицу на рассмотрение все 16 тысяч поправок, которые в него внесли.

Что известно о внеочередных сессиях Рады?

Верховная Рада Украины изменила календарь 3 сессии таким образом, чтобы во время карантина не было пленарных заседаний. Однако парламентарии провели уже 4 внеочередных заседания.



Из них 3 состоялись в один день – 30 марта. Рада приняла "антиколомойский" и земельный законопроекты, определила правила карантина, разблокировала питание войска и многое другое.



В то же время по состоянию на 15 апреля коронавирусом заболели по меньшей мере 10 депутатов.