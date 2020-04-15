Позачергове засідання Ради відбудеться 16 квітня: що розглядатимуть

Позачергове засідання Верховної Ради відбудеться у четвер, 16 квітня. Початок роботи парламенту запланований на 13:00.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков призначив засідання на вимогу президента Володимира Зеленського, мовиться на сайті парламенту.

Зверніть увагу Верховна Рада під час карантину: хто найчастіше відвідував засідання

Нардепи розглянуть такі питання:

Законопроєкт про ратифікацію угоди про грант Фонду Е5Р (проєкт "Вища освіта України") між Україною та Європейським інвестиційним банком – № 0034.

Друге читання законопроєкту про внесення змін до Регламенту Верховної Ради щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури – № 1043.

Друге читання законопроєкту про внесення змін до закону "Про місцеве самоврядування в Україні" – № 2653.

Друге читання законопроєкту про внесення змін до законодавчих актів України щодо посилення захисту телекомунікаційних мереж – № 2654.

Друге читання законопроєкту про оборонні закупівлі – № 2398-д.

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомляв, що парламент розгляне питання призначення нового міністра енергетики та захисту довкілля. Однак наразі це питання відсутнє у порядку денному.

Звернітьть увагу! У ЗМІ поширилася інформація, що на засіданні розглядатимуть так званий "антиколомойський" закон. Однак, до цього часу не встигнуть погрупувати та внести у таблицю на розгляд усі 16 тисяч правок, які до нього внесли.

Що відомо про позачергові сесії Ради?Верховна Рада України змінила календар 3 сесії таким чином, щоб під час карантину не було пленарних засідань. Однак парламентарі провели вже 4 позачергові засідання.



З них 3 відбулися в один день – 30 березня. Рада ухвалила "антиколомойський" і земельний законопроєкти, визначила правила карантину, розблокувала харчування війська і багато іншого.



Водночас станом на 15 квітня на коронавірус захворіли щонайменше 10 депутатів.