Известно, что в начале войны реестр отключили для безопасности данных украинцев.
Важно За последние сутки через систему Дия было зарегистрировано тысячу новых ФЛП – Шмыгаль
Однако теперь Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований снова работает.
Что можно сделать на портале Дия:
- Внести изменения о ФЛП.
- Закрыть ФЛП.
Кроме того Михаил Федоров отметил, что украинцы продолжают открывать собственное дело и развивать экономику Украины.
Как в Дие подать заявку на поврежденное имущество: смотрите видео