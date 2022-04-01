Відомо, що на початку війни реєстр вимкнули для безпеки даних українців.
Важливо За останню добу через систему Дія було зареєстровано тисячу нових ФОПів, – Шмигаль
Проте тепер Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань знову працює.
Що можна зробити на порталі Дія:
- Внести зміни про ФОП.
- Закрити ФОП.
Крім того, Михайло Федоров зазначив, що українці продовжують відкривати власну справу та розвивати економіку України.
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