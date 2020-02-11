Внезапно умерла украинская журналистка Ольга Шеремет

Украинская журналистка Ольга Шеремет внезапно умерла в Киеве 11 февраля. 40-летняя женщина была известной благодаря репортажам из Верховной Рады, а в последнее время работала на "Общественном".

О внезапной смерти журналистки сообщили ее друзья и коллеги в фейсбуке. Причина смерти Ольги – пока неизвестна.

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Сегодня перестало биться сердце Оли Шеремет – прекрасного человека, профессиональной журналистки и искренней подруги. Для многих она известна как парламентская корреспондентка. Это удар, к которому никто из нас, друзей и коллег, оказался не готов,

– написала ее подруга Ирина.

Прощание с журналисткой состоится в ее родном Ивано-Франковске в четверг, 13 февраля.

Что известно об Ольге Шеремет?40-летняя журналистка родом из Ивано-Франковска. Окончила Прикарпатский университет имени Василия Стефаника. Ранее работала на "Радио Киев", парламентской корреспонденткой на "Радио Эра ФМ", а сейчас – в Национальной общественной телерадиокомпании Украины ("Общественное").

В сети знакомые журналистки вспоминают, что она была светлым и добрым человеком. Также они выражают соболезнования родным Ольги Шеремет.