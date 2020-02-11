Раптово померла українська журналістка Ольга Шеремет

Українська журналістка Ольга Шеремет раптово померла у Києві 11 лютого. 40-річна жінка була відомою завдяки репортажам з Верховної Ради, а останнім часом працювала на "Суспільному".

Про раптову смерть журналістки повідомили її друзі та колеги у фейсбуці. Причина смерті Ольги – наразі невідома.

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Сьогодні перестало битися серце Олі Шеремет – прекрасної людини, професійної журналістки і щирої подруги. Для багатьох вона відома як парламентська кореспондентка. Це удар, до якого ніхто з нас, друзів і колег, виявився не готовим,

– написала її подруга Ірина.

Прощання з журналісткою відбудеться в її рідному Івано-Франківську у четвер, 13 лютого.

Що відомо про Ольгу Шеремет? 40-річна журналістка родом з Івано-Франківська. Закінчила Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. Раніше працювала на "Радіо Київ", парламентською кореспонденткою на "Радіо Ера ФМ", а зараз – у Національній суспільній телерадіокомпанії України ("Суспільне").

У мережі знайомі журналістки згадують, що вона була світлою та доброю людиною. Також вони висловлюють співчуття рідним Ольги Шеремет.