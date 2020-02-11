20:33
11 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АНДРІЙ ЄРМАК АНДРІЙ БОГДАН КОРОНАВІРУС 2020 ОСКАР 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Союзні ігри Путіна і Лукашенка. Таємниці храму російської армії
      Вєсті Кремля
      21:31, 10 лютого
      Вєсті UA: Могутні нашіптування Єрмака. "Ленінські" думки Вітренка
      Вєсті.UA
      19:51, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      АНДРІЙ ЄРМАК АНДРІЙ БОГДАН КОРОНАВІРУС 2020 ОСКАР 2020

      Раптово померла українська журналістка Ольга Шеремет

      3632 Читать новость на русском
      Померла журналістка Ольга Шеремет / Колаж 24 каналу

      Українська журналістка Ольга Шеремет раптово померла у Києві 11 лютого. 40-річна жінка була відомою завдяки репортажам з Верховної Ради, а останнім часом працювала на "Суспільному".

      Про раптову смерть журналістки повідомили її друзі та колеги у фейсбуці. Причина смерті Ольги – наразі невідома.

      Читайте також: Помер перший міністр юстиції України Бойко: що про нього відомо

      Сьогодні перестало битися серце Олі Шеремет – прекрасної людини, професійної журналістки і щирої подруги. Для багатьох вона відома як парламентська кореспондентка. Це удар, до якого ніхто з нас, друзів і колег, виявився не готовим,
      – написала її подруга Ірина.

      Прощання з журналісткою відбудеться в її рідному Івано-Франківську у четвер, 13 лютого.

      Що відомо про Ольгу Шеремет? 40-річна журналістка родом з Івано-Франківська. Закінчила Прикарпатський університет імені Василя Стефаника. Раніше працювала на "Радіо Київ", парламентською кореспонденткою на "Радіо Ера ФМ", а зараз – у Національній суспільній телерадіокомпанії України ("Суспільне").

      У мережі знайомі журналістки згадують, що вона була світлою та доброю людиною. Також вони висловлюють співчуття рідним Ольги Шеремет.

       

       

       

      Усик – Чісора: дата та місце бою
      сьогодні
      6012
      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Журналісти Суспільне Телебачення Втрати ЗМІ Верховна Рада
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 20:29 Де відсвяткувати День Валентина в Україні: найромантичніші місця
      Альона Захарова 33
      сьогодні , 20:00 Про війну, конфлікт з Коломойським та вибори у США: головні тези з інтерв'ю Зеленського
      Альона Захарова 275
      10 лютого , 17:06 Що таке друкуюча головка: види та основні характеристики
      Єва Шварц 282
      10 лютого , 18:59 Знижки до Дня Закоханих від Concert.ua
      238
      сьогодні , 19:15 Ветеран, міленіал, гей: що відомо про зірку президентських перегонів США Піта Буттіджеджа
      Світлана Попова 723
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук