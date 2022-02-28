В НАЭК "Энергоатом" заявили, что информация о захвате АЗЭС россиянами – фейковая. Это умышленная дезинформация.
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Информация российских пропагандистских СМИ о том, что захватчики якобы взяли под контроль Запорожскую АЭС, является циничным фейком,
– сообщили в Энергоатоме.
Сейчас Запорожская АЭС полностью принадлежит Украине, контролируется ею и стабильно работает, обеспечивая страну электроэнергией.
Все АЭС Украины работают стабильно
К слову, по состоянию на утро 23 февраля на сайте Энергоатома отметили, что все 4 атомные электростанции Украины работают в штатном режиме:
- Запорожская,
- Ровненская,
- Хмельницкая,
- и Южно-Украинская.
Сейчас работают 9 энергоблоков, которые дают стабильную выработку электроэнергии.
Основное оборудование реакторных отделений энергоблоков, помещений и зданий электростанций, периметры защищенных зон и прилегающих территорий и особо важных объектов АЭС за пределами их защищенных зон находятся под усиленным наблюдением.
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