Внимание! Спецсигнал: полицейские проверили, пропускают ли водители служебные машины в Киеве

Патрульные полицейские решили провести эксперимент и проверить, пропускают ли водители на дорогах Киева кареты скорой помощи и пожарные машины. Они с включенными маячками и сиренами проехали по центральным улицам столицы.

Акция "Внимание! Спецсигнал" началась в Киеве утром 13 января. Большинство водителей уступали, когда видели мигалки и слышали характерный звук.

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Первого правонарушителя зафиксировали через 20 минут. Водитель Mercedes пояснил, что не слышал сигнала.

Водитель не предоставил преимущество в движении скорой медицинской помощи, о чем было соответственно составлено административное постановление и выписан штраф в размере 510 гривен, – сообщил инспектор патрульной полиции Евгений Сиволап.

Патрульные говорят, что служебные машины не пропускают сознательно, а эти секунды могут стоить людям жизни. Из-за водителей-нарушителей кареты скорой помощи часто опаздывают на вызов. А пренебрежение правилами дорожного движения приводит к ДТП.



Статистика ДТП в 2019 году

Такая акция продлится около двух недель. Сегодня она стартовала во всех крупных городах Украины. Организаторы надеются, что после таких мероприятий водители будут пропускать машины, которые едут на спасение.

Сколько украинцев погибли в ДТПВ 2019 году в результате ДТП погибли 3 454 человека, среди которых 164 ребенка. Еще 32 736 человек получили травмы в результате ДТП.



Согласно статистике патрульной полиции, в 2019 году произошли 4 656 ДТП с участием детей, из них – 3,9 тысячи с пострадавшими, в которых погибли 164 ребенка и 4,4 тысячи детей были травмированы.



В течение 2019 года правоохранители задержали 115 711 тысяч пьяных водителей. Всех их привлекли к ответственности.