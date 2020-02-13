Увага! Спецсигнал: поліцейські перевірили, чи пропускають водії службові машини у Києві
Патрульні поліцейські вирішили зробити експеримент і перевірити, чи пропускають водії на дорогах Києва карети швидкої допомоги і пожежні машини . Вони з увімкненими маячками та сиренами проїхалися центральними вулицями столиці.
Акція "Увага! Спецсигнал" розпочалась у Києві зранку 13 січня. Більшість водіїв розступалися, коли бачили мигалки й чули характерний звук.
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Першого правопорушника зафіксували через 20 хвилин. Водій Mercedes пояснив, що не чув сигналу.
Водій не надав перевагу в русі швидкої медичної допомоги, про що було відповідно складено адміністративну постанову та виписано штраф у розмірі 510 гривень, – повідомив інспектор патрульної поліції Євгеній Сиволап.
Патрульні кажуть, що службові машини не пропускають свідомо, а ці секунди можуть коштувати людям життя. Через водіїв-порушників карети швидкої допомоги часто запізнюються на виклик. А нехтування правилами дорожнього руху призводить до ДТП.
Статистика ДТП у 2019 році
Така акція триватиме близько двох тижнів. Сьогодні вона стартувала у всіх великих містах України. Організатори сподіваються, що після таких заходів водії будуть пропускати машини, які їдуть на порятунок.
Скільки українців загинули у ДТПЗа 2019 році унаслідок ДТП загинули 3 454 людини, серед яких 164 дитини. Ще 32 736 людей отримали травми унаслідок ДТП.
Згідно зі статистикою патрульної поліції, у 2019 році сталися 4 656 ДТП за участю дітей, з них – 3,9 тисячі з постраждалими, в яких 164 дитини загинули та 4,4 тисячі дітей були травмовані.
Упродовж 2019 року правоохоронці затримали 115 тисяч 711 п’яних водіїв. Усіх їх притягнули до відповідальності.
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