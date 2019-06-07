ВНО-2019 по биологии: правильные ответы

В четверг, 6 июня, состоялась сессия внешнего независимого оценивания по биологии. Количество участников теста не превысило 81 тысячу участников. В сети уже появились правильные ответы на ВНО-2019.

Тестовая работа по биологии состояла из 48 тестовых заданий. В процессе определения результатов внешнего независимого оценивания по шкале 100-200 баллов установят порог "сдал/не сдал" – минимальный тестовый балл, который за выполнение работы может получить участник с минимальным уровнем знаний.

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Правильные ответы ВНО по биологии

Результаты внешнего независимого оценивания по истории Украины можно будет найти на странице участника ВНО до 25-го июня 2019 года. На официальном сайте Украинского центра оценивания качества образования уже выложили правильные ответы к тестам по предмету, по которым можно себя проверить.

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