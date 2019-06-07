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      ЗНО-2019 з біології: правильні відповіді

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      ЗНО 2019 біологія - правильні відповіді тестування з біології
      ЗНО-2019 з біології: правильні відповіді / Колаж 24 каналу

      У четвер, 6 червня, відбулась сесія зовнішнього незалежного оцінювання з біології. Кількість учасників тесту не перевищила 81 тисячу учасників. В мережі вже з'явились правильні відповіді на ЗНО-2019.

      Тестова робота з біології складалась із 48 тестових завдань. У процесі визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання за шкалою 100-200 балів встановлять поріг "склав/не склав" – мінімальний тестовий бал, який за виконання роботи може отримати учасник із мінімальним рівнем знань.

      Читайте також: Все, що потрібно знати про ЗНО-2019

      Правильні відповіді ЗНО з біології


      Результати зовнішнього незалежного оцінювання з історії України можна буде знайти на сторінці учасника ЗНО до 25-го червня 2019 року. На офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти вже виклали правильні відповіді до тестів з предмету, за якими можна себе перевірити.

      Читайте також: Випускний та останній дзвоник 2019: коли пройде в Україні

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      Теги: Новини України ЗНО
      Джерело: 24 канал
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