ЗНО-2019 з біології: правильні відповіді
У четвер, 6 червня, відбулась сесія зовнішнього незалежного оцінювання з біології. Кількість учасників тесту не перевищила 81 тисячу учасників. В мережі вже з'явились правильні відповіді на ЗНО-2019.
Тестова робота з біології складалась із 48 тестових завдань. У процесі визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання за шкалою 100-200 балів встановлять поріг "склав/не склав" – мінімальний тестовий бал, який за виконання роботи може отримати учасник із мінімальним рівнем знань.
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Правильні відповіді ЗНО з біології
Результати зовнішнього незалежного оцінювання з історії України можна буде знайти на сторінці учасника ЗНО до 25-го червня 2019 року. На офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти вже виклали правильні відповіді до тестів з предмету, за якими можна себе перевірити.
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