15:37
24 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КОНФЛИКТ В ПЦУ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин покидает Россию. В РФ задержали динозавра
      Вєсті Кремля
      22:29, 23 мая
      Вести.UA: Юрий Луценко меняет профессию. Зеленский собирает единомышленников
      Вєсті.UA
      21:50, 23 мая
      Искать ветер в поле: как работают "черные" нотариусы и почему их почти невозможно найти
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Железный занавес. Часть 1
      Згадати все
      14:38, 23 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КОНФЛИКТ В ПЦУ

      ВНО по украинскому языку: правильные ответы

      177 Читати новину українською
      ВНО 2019 украинский язык и литература - правильные ответы
      Появились ответы теста ВНО по украинскому языку / uzhgorod.net.ua

      23 мая в рамках ВНО состоялся экзамен по украинскому языку и литературе. Его прошли почти 350 тысяч человек. .Украинский центр оценивания качества образования обнародовал правильные ответы к тестовой части экзамена.

      Экзамен состоял из 58 заданий и был поделен на три блока – "Украинский язык" (33 тестовых задания), "Украинская литература" (24 тестовых задания) и "Собственное высказывание (сочинение).

      Читайте также: Все, что нужно знать о ВНО-2019

      Экспертная комиссия определит порог "сдал / не сдал" по украинскому языку и литературе до 13 июня. Результаты тестирования опубликуют на информационных страницах участников до 14 июня. Пока же на официальном сайте Украинского центра оценивания качества образования выложили правильные ответы к тестам по предмету, по которым можно себя проверить.

      Из более 349 тысяч зарегистрированных на сдачу экзамена в рамках ВНО не пришли около 10 тысяч человек. Если написание теста ученики пропустили по уважительным причинам, которые могут подтвердить, то они еще имеют возможность сдать экзамен во время дополнительной сессии ВНО, которая пройдет с 26 июня по 12 июля.

      Проведение тестирования по украинскому языку и литературе обеспечивали почти 58 тысяч специалистов. А за ходом сдачи предмета ВНО следили общественные наблюдатели и представители СМИ.

      Читайте также: Выпускной и последний звонок 2019: когда пройдет в Украине

       

      blog_ava
      Петиция за отставку Зеленского на сайте президента уже собрала почти 46 тысяч голосов
      сегодня
      11843
      Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние ВНА Образование
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Российские паспорта на Донбассе: РФ решила пометить тех, кто лоялен к ней
      сегодня , 15:00 Российские паспорта на Донбассе: РФ решила пометить тех, кто лоялен к ней
      Ольга Черненко 1074
      Строят меньше, без разрешений и по почти киевским ценам: что сейчас с рынком недвижимости Одессы
      сегодня , 13:01 Строят меньше, без разрешений и по почти киевским ценам: что сейчас с рынком недвижимости Одессы
      73
      Тереза Мэй уходит в отставку: значит ли это отмену Brexit?
      сегодня , 12:39 Тереза Мэй уходит в отставку: значит ли это отмену Brexit?
      Світлана Попова 355
      Українці хотіли чесного президента, або Чому важливо, що Зеленський порушує закон
      сегодня , 12:13 Українці хотіли чесного президента, або Чому важливо, що Зеленський порушує закон
      Сергій Фурса 1975
      Viber вскоре существенно изменится – директор по продажам мессенджера
      сегодня , 10:12 Viber вскоре существенно изменится – директор по продажам мессенджера
      Ірина Полицька 402
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук