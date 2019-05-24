ЗНО з української мови: правильні відповіді

23 травня у рамках ЗНО відбувся іспит з української мови та літератури. Його пройшли майже 350 тисяч осіб. .Український центр оцінювання якості освіти вже оприлюднив правильні відповіді до тестової частини іспиту.

Іспит складався з 58 завдань і був поділений на три блоки – "Українська мова" (33 тестові завдання), "Українська література" (24 тестові завдання) і "Власне висловлення" (твір).

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Експертна комісія визначить поріг "склав/не склав" з української мови і літератури до 13 червня. Результати тестування опублікують на інформаційних сторінках учасників до 14 червня. Наразі ж на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти виклали правильні відповіді до тестів з предмету, за якими можна себе перевірити.

З понад 349 тисяч зареєстрованих на здачу іспиту у рамках ЗНО не прийшли близько 10 тисяч осіб. Якщо написання тесту учні пропустили через поважні причини, які можуть підтвердити, то вони ще мають можливість здати іспит під час додаткової сесії ЗНО, яка відбудеться з 26 червня по 12 липня.

Проведення тестування з української мови та літератури забезпечували майже 58 тисяч фахівців. А за перебігом здачі предмету ЗНО стежили громадські спостерігачі та представники ЗМІ.

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