Едва ли не главный праздник у россиян – "день победы" 9 мая. Правда, в 2022 году отпраздновать с размахом его не удалось. И техники на параде в Москве было мало (а в некоторых городах ее вообще не было). И от авиашоу почти во всех городах пришлось отказаться. Официальная причина – нелетная погода, хотя в это время повсюду светило солнце. Да и само выступление российского диктатора ни на кого не произвело впечатления.

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От чего не отказались – так это от концертов, которые транслировали по телевидению. Но и здесь не обошлось без провала, который уже кое-кто успел назвать "саботажем".

Во время одного из таких концертов на российском телевидении на заднем фоне решили показать "пары, разлученные войной". И среди фотографий этих пар оказались самые известные гангстеры Америки – Бонни и Клайд. Их фотография оказалась среди прочих во время выступления певицы Зары.

Момент с фотографией Бони и Клайда в эфире российского канала

Фотография, которую показали – это снимок пары за год до их гибели в 1933 году. Именно она размещена в Википедии как основная в статье об этой паре грабителей как в британской версии, так и российской. А также украинской.

Фотография была сделана в марте 1933 года. Тогда они уже были в розыске, ведь с 1932 года они начали свою криминальную деятельность. Застрелили их 23 мая 1934 года. До начала Второй мировой войны оставалось еще больше 5 лет. Адольф Гитлер только стал рейхсканцлером Германии, но еще не фюрером.



Фотография Клайда Берроу и Бонни Паркер, которую показали во время концерта в России / Фото Википедия

Российский "Первый канал", в эфире которого и показали этот концерт, уже вырезал этот момент из видео, опубликованного на сайте. Следует отметить, что в России такие события не происходят в прямом эфире. Это касается даже выступлений Путина.

Фэйковые герои для россиян

Это не в первый раз, когда россияне используют фейковые изображения для мифологизации Второй мировой войны. Такое уже неоднократно было подмечено во время так называемых походов "бессмертного полка", когда среди фотографий "ветеранов" оказывались фейковые персонажи. Да и сами участники шествия не имели ничего общего с теми, кого несли на палках. После ходьбы эти фотографии сразу же оказывались на мусорнике.