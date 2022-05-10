Чи не головне свято у росіян – "день побєди" 9 травня. Правда у 2022 році відсвяткувати з розмахом його не вдалося. І техніки на параді в Москві було мало (а в деяких містах її взагалі не було). І від авіашоу майже у всіх містах довелося відмовитися. Офіційна причина – нельотна погода, хоча в цей час всюди світило сонце. Та й сам виступ російського диктатора ні на кого не справив враження.

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Від чого не відмовилися – так це від концентрів, які транслювали по телебаченню. Але і тут не обійшлося без провалу, який вже дехто встиг назвати "саботажем".

Під час одного з таких концертів на російському телебаченні на задньому фоні вирішили показати "пари, яких розлучила війна". І серед фотографій цих пар виявилися чи не найвідоміші гангстери Америки – Бонні та Клайд. Їх фотографія опинилася серед інших під час виступу співачки Зари.

Момент з фотографією Боні та Клайда в ефірі російського каналу

Фотографія, яку показали – це знімок пари за рік до їх загибелі в 1933 році. Саме вона розміщена у Вікіпедії як головна в статті про цю пару грабіжників як в англійській версії, так і російській. А також українській.

Фотографія була зроблена в березні 1933 року. Тоді вони вже були у розшуку, адже з 1932 вони почали свою кримінальну діяльність. Застрелили їх 23 травня 1934 року. До початку Другої світової війни залишалося ще понад 5 років. Адольф Гітлер тільки став рейхсканцлером Німеччини, але ще не фюрером.



Фотографія Клайда Берроу та Бонні Паркер, яку показали під час концерту у Росії / Фото Вікіпедія

Російський "Первый канал", в ефірі якого і показали цей концерт, вже вирізав цей момент з відео, яке опубліковане на сайті. Варто відзначити, що на Росії такі події не відбуваються в прямому ефірі. Це стосується навіть виступів Путіна.

Фейкові герої для росіян

Це не вперше, коли росіяни використовують фейкові зображення для міфологізації Другої світової війни. Таке вже неоднократно було помічено під час так званих походів "безсмертного полку", коли серед фотографій "ветеранів" опиналися фейкові персонажі. Та й самі учасники ходи не мали нічого спільного з тими, кого несли на палицях. Відтак після ходи ці фотографії одразу ж опинялися на смітнику.