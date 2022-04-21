Внутри России может быть большой "взрыв" – Жданов об экономическом крахе

Экономические возможности России скоро не будут соответствовать заоблачным желаниям Путина. Санкции раздавливают возможности страны-агрессора.

Об этом рассказал в эфире 24 канала военный эксперт Олег Жданов. Он также добавил, что, скорее всего, российские власти сами изолируют россиян.

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Чем ближе 9 мая, тем больше Путин хочет завоевать Украину. Но он каждый раз сталкивается только с новостями из фронта, где нет успехов,

– отмечает Жданов.

Все это может вызвать большой "взрыв" в России, который повлечет за собой мощный внутриполитический кризис, убежден эксперт.

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