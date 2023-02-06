Пропагандисты и кремлевские консервы в Европе продолжают создавать фейки, цель которых – уменьшить уровень поддержки нашего государства. Например, фейковые сообщения о якобы призывах о ядерном ударе по России сопровождают гневные комментарии о том, что, сколько Франция может поддерживать Украину, которая "хочет ядерной войны".

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Зеленский имел в виду совсем другое

Во Франции распространяют фейк со следующим текстом: "Зеленский просит у НАТО "превентивный удар" (понимаем "ядерный") по России. Как долго французские СМИ и политики будут поддерживать этого пациента?" Однако здесь не так практически все.

Эта фраза полностью вырвана из контекста выступления Владимира Зеленского в австралийском институте Лоуи, состоявшемся еще 6 октября 2022 года. Тогда президент заявил, что НАТО и все международное сообщество должны пересмотреть порядок реагирования на возможное применение Россией ядерного оружия и предусмотреть превентивные удары. Однако словосочетание "превентивные удары" еще тогда начали трактовать слишком буквально, поэтому представитель главы государства Сергей Никифоров объяснил, что речь шла о периоде до 24 февраля и о санкциях.

Справка. Когда Россия начала стягивать войска под границы Украины, международное сообщество говорило о том, что если Москва начнет вторжение, то ее ждут сокрушительные санкции, однако президент Владимир Зеленский и другие украинские чиновники призвали партнеров вводить санкции превентивно, чтобы Россия не решалась на новую войну.

Тем временем Россия продолжает ядерный шантаж.

Вот кто точно "пациент" - так это бывший российский президент и действующий заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, неоднократно озвучивающий "ядерные пугалки". Так, в интервью РосСМИ прихвостень Путина заявил, что если Украина атакует российские объекты в Крыму, со стороны государства-агрессора возможны "только удары возмездия".

Также он добавил, что ответ России может быть любым, в частности, речь идет и о ядерном оружии. Стоит отметить, что в Кремле уже неоднократно прибегали к ядерному шантажу, желая запугать цивилизованный мир.