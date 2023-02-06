Пропагандисти та кремлівські консерви в Європі продовжують створювати фейки, мета яких – зменшити рівень підтримки нашої держави. Наприклад, фейкові повідомлення про нібито заклики про ядерний удар по Росії супроводжують гнівні коментарі про те, що, мовляв, скільки Франція може підтримувати Україну, яка "хоче ядерної війни".

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Зеленський мав на увазі зовсім інше

У Франції поширюють фейк з наступним текстом: "Зеленський просить у НАТО "превентивний удар" (розуміємо "ядерний") по Росії. Як довго французькі ЗМІ та політики підтримуватимуть цього пацієнта?" Однак тут не так фактично усе.

Ця фраза повністю вирвана із контексту виступу Володимира Зеленського в австралійському інституті Лоуї, який відбувся ще 6 жовтня 2022 року. Тоді президент заявив про те, що НАТО і вся міжнародна спільнота мають переглянути порядок реагування на можливе застосування Росією ядерної зброї та передбачити превентивні удари. Однак словосполучення "превентивні удари" ще тоді почали трактувати надто буквально, тож речник глави держави Сергій Никифоров пояснив, що мова йшла про період до 24 лютого і про санкції.

Довідка. Коли Росія почала стягувати війська під кордони України, міжнародна спільнота говорила про те, що якщо Москва почне вторгнення, то на неї чекають нищівні санкції, однак президент Володимир Зеленський та інші українські посадовці закликали партнерів вводити санкції превентивно, щоб Росія не наважувалася на нову війну.

Тим часом Росія продовжує ядерний шантаж

От хто точно "пацієнт" – так це колишній російський президент і чинний заступник голови радбезу Дмітрій Медведєв, який неодноразово озвучує "ядерні лякалки". Так, в інтерв'ю росЗМІ прихвостень Путіна заявив, що якщо Україна атакує російські об'єкти в Криму, з боку держави-агресора можливі "тільки удари відплати".

Також він додав, що відповідь Росії може бути будь-якою, зокрема мова йде і про ядерну зброю. Варто відзначити, що у Кремлі вже неодноразово вдавалися до ядерного шантажу, бажаючи залякати цивілізований світ.