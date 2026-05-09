Во Франции задержали вероятного пыточника из тюрьмы "Изоляция" в Донецке

Во Франции задержали уроженца Донецка, которого подозревают в причастности к пыткам в донецкой тюрьме "Изоляция", действовавшей под контролем силовых структур так называемой "ДНР". Речь идет о подземных помещениях бывшего завода, где до оккупации работал артпространство "Изоляция".

Об аресте сообщила Национальная антитеррористическая прокуратура Франции, передает AFP.

Что известно о задержании?

По данным следствия, мужчина проживает во Франции с 2021 года, а задержали его еще 7 апреля.

Подозреваемым является Евгений Б., 1979 года рождения. Его обвиняют в участии в пытках, преступлениях против человечности и жестоком обращении с заключенными в период с 2016 по 2019 годы.

Следствие утверждает, что бывшие пленники "Изоляции" узнали мужчину как одного из помощников надзирателей. По их показаниям, он участвовал в избиениях и выбивании показаний из задержанных. Также его подозревают в сексуальном насилии над заключенными и содействии подобным преступлениям со стороны других лиц.

После задержания французский суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Расследование проводят в сотрудничестве с украинскими правоохранителями и правозащитными организациями. Во французской прокуратуре отметили, что дело свидетельствует о систематическом применении пыток и бесчеловечного обращения в "Изоляции".

