Российские оккупанты расстреляли из пулеметов 2 авто, которые пытались эвакуироваться. В одном из них была семья. Мать пятилетнего мальчика закрыла его своим телом и спасла от смерти. Сейчас мальчик находится во Львове под присмотром врачей.

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Михаила эвакуировали в детскую больницу Первого медицинского территориального объединения Львова. У него была тяжелая черепно-мозговая травма и шок. Львовские врачи говорят, что мальчик чудом выжил.

5-летний Миша во Львовской больнице / Фото больницы Первого медицинского территориального объединения Львова

Михаил пережил обстрел российских захватчиков, потеряв маму и родных. Она закрыла его своим телом от вражеских пуль, пожертвовав своей жизнью.

Родственники 5-летнего мальчика ехали на 2 автомобилях с белыми флагами, пытаясь вырваться из Николаева. Российские оккупанты открыли огонь по мирной семье. В результате обстрела погибли 3 человека – из всей семьи, которая ехала из города, у Миши остался только отец.

На место, где расстреляли автомобили, приехал дедушка мальчика Владимир. Он потерял из-за российских оккупантов дочь, жену и сына.

Сообщается, что вместе с отцом Миши Владимир похоронил своих родных, а затем приехал в николаевскую больницу, куда карета скорой помощи доставила его внучка.

Во время дороги в больницу мужчинам встретился блокпост российских захватчиков. Они угрожали Владимиру и его зятю расстрелом, но их вовремя спасли местные медики. Работник скорой помощи, проезжавшей мимо блокпоста, сказал, что люди – его пациенты. Только тогда оккупанты их отпустили.

В николаевской больнице мужчинам и ребенку пришлось снова скрываться от вражеских обстрелов в местном подвале. Оккупанты того дня обстреляли больницу, в убежище которой и находилась семья. После этого отец и дедушка Михаила решили, что при любых условиях вывезут мальчика в безопасное место.

5-летний Миша во Львовской больнице / Фото больницы Первого медицинского территориального объединения Львова

Семье удалось эвакуироваться во Львов. Сначала они попали в детскую больницу Львова, где специалисты продолжали лечение мальчика и спасли ему жизнь.

По словам заведующего нейромедицинским отделением детской больницы Михаила Ловга, Миша получил значительное поражение головного мозга в результате обстрелов. При этом, отметил заведующий, участки мозга, отвечающие за движения, глотание и речь – не повреждены.

5-летний Миша во Львовской больнице / Фото больницы Первого медицинского территориального объединения Львова

Впереди у ребенка длительное лечение и восстановление, а также операция, которую проведут врачи специализированного центра в Чехии. Мальчик уже отправился туда, чтобы получить помощь.

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