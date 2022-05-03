Російські окупанти розстріляли з кулеметів 2 авто, які намагалися евакуюватися. В одному з них була родина. Мати 5-річного хлопчика закрила його своїм тілом та врятувала від смерті. Зараз хлопчик Михайло перебуває у Львові під доглядом лікарів.

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Михайлика евакуювали до дитячої лікарні Першого медичного територіального об’єднання Львова. У нього була важка черепно-мозкова травма та шок. Львівські лікарі кажуть, що хлопчик дивом вижив.

5-річний Михайлик у Львівській лікарні / Фото лікарні Першого медичного територіального об’єднання Львова

Михайло пережив обстріл російських загарбників, втративши маму та рідних. Вона закрила його своїм тілом від ворожих куль, пожертвувавши своїм життям.

Родичі 5-річного хлопчика їхали на 2 автомобілях з білими прапорами, намагаючись вирватися з Миколаєва. Російські окупанти відкрили вогонь по мирній родині. В результаті обстрілу загинуло 3 людини – з усієї родини, яка їхала з міста, в Михайлика залишився лише батько.

На місце, де розстріляли автомобілі, приїхав дідусь хлопчика Володимир. Він втратив через російських окупантів доньку, дружину та сина.

Повідомляється, що разом із батьком Михайлика Володимир поховав своїх рідних, а потім приїхав до миколаївської лікарні, куди карета швидкої допомоги доправила його онука.

Під час дороги до лікарні чоловіки натрапили на блокпост російських загарбників. Вони погрожували Володимиру та його зятю розстрілом, але їх вчасно врятували місцеві медики. Працівник швидкої допомоги, яка проїжджала повз блокпост, сказав, що люди – його пацієнти. Тільки тоді окупанти їх відпустили.

У миколаївській лікарні чоловікам та дитині довелося знову ховатися від ворожих обстрілів у місцевому підвалі. Окупанти того дня обстріляли лікарню, у сховищі якої і перебувала родина. Після того батько та дідусь Михайла вирішили, що за будь-яких умов вивезуть хлопчика де безпечніше перебувати.

5-річний Михайлик у Львівській лікарні / Фото лікарні Першого медичного територіального об’єднання Львова

Родині вдалося евакуюватись до Львова. Спочатку вони потрапили до дитячої лікарні Львова, де фахівці продовжували лікування хлопчика та врятували йому життя.

За словами завідувача нейромедичного відділення дитячої лікарні Михайло Ловга, Михайлик отримав значне ураження головного мозку внаслідок обстрілів. При цьому, зазначив завідувач, ділянки мозку, які відповідають за рухи, ковтання та мову – неушкоджені.

5-річний Михайлик у Львівській лікарні / Фото лікарні Першого медичного територіального об’єднання Львова

Попереду в дитини тривале лікування та відновлення, а також операція, яку проведуть лікарі спеціалізованого центру в Чехії. Хлопчик вже рушив туди, щоб отримати допомогу.

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