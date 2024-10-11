В пятницу 11 октября, во Львове, объявили повышенный уровень опасности. Это связано с ухудшением погодных условий.

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Во Львове пройдут грозы

Синоптики предупредили жителей города о вероятной опасности.

По городу Львову: 11 октября грозы, утром и днем значительный дождь, – говорится в сообщении.

Также ухудшение погоды ожидается и по Львовской области. Там местами пройдут грозы, утром и днем значительные дожди.

Синоптики объяснили, что из-за непогоды на Львовщине объявили І уровень опасности, желтый.

Кроме этого, непогода также бушует и в Киеве. Столицу накрыл густой туман. Вследствие этого существенно ухудшилась видимость. Водителей просят быть осторожными, ведь видимость почти нулевая.

Накануне власти предупреждали, что столицу может накрыть туман. Он будет сохраняться всю первую половину дня 11 октября. Тогда отмечали, что видимость будет 200-500 метров.