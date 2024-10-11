У п'ятницю 11 жовтня, у Львові, оголосили підвищений рівень небезпечності. Це пов'язано із погіршенням погодних умов.

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У Львові пройдуть грози

Синоптики попередили жителів міста про ймовірну небезпеку.

По місту Львову: 11 жовтня грози, вранці та вдень значний дощ,

– мовиться в повідомленні.

Також погіршення погоди очікується й по Львівській області. Там подекуди пройдуть грози, вранці та вдень значні дощі.

Синоптики пояснили, що через негоду на Львівщині оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

Крім цього, негода також вирує і в Києві. Столицю накрив густий туман. Внаслідок цього суттєво погіршилась видимість. Водіїв просять бути обережними, адже видимість майже нульова.

Напередодні влада попереджала, що столицю може накрити туман. Він буде зберігатись всю першу половину дня 11 жовтня. Тоді зазначали, що видимість буде 200-500 метрів.