Взрывы во Львове / 24 Канал
Во Львове ночью 20 ноября был зафиксирован российский реактивный беспилотник. В городе идет боевая работа подразделений Противовоздушной обороны.
Об этом сообщили во Львовской ОВА. 24 Канал пишет, какая информация имеется на данный момент.
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Что известно об обстреле Львова в ночь на 20 ноября?
Воздушную тревогу во Львовской области начали объявлять около 02:24, и объявили во всех районах до 02:47. По крайней мере один реактивный беспилотник, по информации мониторинговых сообществ и Воздушных сил, в это время залетел в регион.
Глава ОВА Максим Козицкий написал в телеграме об опасности, а также сообщил, что работает ПВО. В городе была слышна активная стрельба, дрон кружил над различными его районами.
Информации о последствиях обстрела пока не поступало. Сбивание слышали, по предварительным данным, в районе Новояворовска, как сообщали местные каналы в телеграме.
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Добавим, что в это же время баллистические ракеты атаковали Киев, в столице возникло несколько пожаров. Обстрел Украины врагом продолжается.
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