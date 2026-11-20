Об этом сообщили во Львовской ОВА. 24 Канал пишет, какая информация имеется на данный момент.

Adv

популярные видео

Что известно об обстреле Львова в ночь на 20 ноября?

Воздушную тревогу во Львовской области начали объявлять около 02:24, и объявили во всех районах до 02:47. По крайней мере один реактивный беспилотник, по информации мониторинговых сообществ и Воздушных сил, в это время залетел в регион.

Глава ОВА Максим Козицкий написал в телеграме об опасности, а также сообщил, что работает ПВО. В городе была слышна активная стрельба, дрон кружил над различными его районами.

Информации о последствиях обстрела пока не поступало. Сбивание слышали, по предварительным данным, в районе Новояворовска, как сообщали местные каналы в телеграме.

Обратите внимание! Оперативно о воздушных тревогах, ракетной опасности, угрозах применения врагом ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.

Добавим, что в это же время баллистические ракеты атаковали Киев, в столице возникло несколько пожаров. Обстрел Украины врагом продолжается.