Об угрозе сообщили в Воздушных силах. 24 Канал информирует, что нам известно на данный момент.

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Обстрел Киева произошел ночью 20 ноября: что известно?

Воздушную тревогу в Киеве объявили ночью 20 ноября в 01:19. Сирены зазвучали не только в столице, но и во многих областях Украины, поскольку российская армия запустила баллистические ракеты.

Как утверждали наблюдатели, эта атака произошла со стороны Брянска. Серия взрывов прогремела в Киеве в течение нескольких минут.

Обратите внимание! Оперативно об тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.

Информации о последствиях ударов пока нет. Воздушные угрозы на территории Украины остаются актуальными, также продолжается атака реактивных БПЛА.