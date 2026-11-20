Про загрозу повідомили у Повітряних силах. 24 Канал інформує, що ми знаємо на цей момент.

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Обстріл Києва стався вночі 20 листопада: що відомо?

Повітряну тривогу у Києві оголосили вночі 20 листопада о 01:19. Сирени залунали не тільки у столиці, а й у цілій низці областей України, адже російська армія запустила балістичні ракети.

Як стверджували монітори, ця атака сталася з боку Брянська. Серія вибухів пролунала у Києві впродовж кількох хвилин.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте у телеграмі 24 Каналу.

Інформації про наслідки ударів поки що немає. Повітряні загрози на території України актуальні, триває також атака реактивних БпЛА.