Ремонт на прспекте Свободы, 21 производила компания "Фридом Авеню". Во Львовском городском совете отметили, если это так, то возместить ущерб и восстановить дом должна эта фирма.
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О ремонте рассказали жители
Разрешение на выполнение ремонта выдала Государственная архитектурно строительная инспекция Украины. На месте обрушения продолжаются следственные действия. Кстати, оба дома, 21 и 23, являются памятниками архитектуры местного значения.
Последствия обрушения / Фото ЛГС
Жителей временно переселили
По словам чиновницы, с каждым жильцом дома общаются. Кого-то ночью поселили в гостиницу, другим предоставили транспорт для переезда в другие места ночлега. В доме отключили газ, электричество и воду.
Людям отдельно сообщат, когда можно будет возвращаться в дом.
Во Львове обрушился дом / Фото ЛГС
Что известно об обвале дома
- На проспекте Свободы произошло разрушение 3-х квартир со стороны внутреннего дворика: одна квартира полностью разрушена, две – частично.
- Кроме того, разрушены 2 нежилых помещения, общей площадью 80 квадратных метров.
- В общей сложности в доме есть 14 квартир. Всего эвакуировали 12 человек.
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