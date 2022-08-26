Ремонт на прспекте Свободы, 21 производила компания "Фридом Авеню". Во Львовском городском совете отметили, если это так, то возместить ущерб и восстановить дом должна эта фирма.

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О ремонте рассказали жители

Разрешение на выполнение ремонта выдала Государственная архитектурно строительная инспекция Украины. На месте обрушения продолжаются следственные действия. Кстати, оба дома, 21 и 23, являются памятниками архитектуры местного значения.

Заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк отметила, что о ремонте рассказывали жильцы. Во двор привезли большое количество строительного материала.



Последствия обрушения / Фото ЛГС Последствия обрушения / Фото ЛГС

Жителей временно переселили

По словам чиновницы, с каждым жильцом дома общаются. Кого-то ночью поселили в гостиницу, другим предоставили транспорт для переезда в другие места ночлега. В доме отключили газ, электричество и воду.

Людям отдельно сообщат, когда можно будет возвращаться в дом.



Во Львове обрушился дом / Фото ЛГС

Что известно об обвале дома

На проспекте Свободы произошло разрушение 3-х квартир со стороны внутреннего дворика: одна квартира полностью разрушена, две – частично.

Кроме того, разрушены 2 нежилых помещения, общей площадью 80 квадратных метров.

В общей сложности в доме есть 14 квартир. Всего эвакуировали 12 человек.

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