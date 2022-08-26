Ремонт на прспекті Свободи, 21 проводила компанія "Фрідом Авеню". У Львівській міській раді зазначили, якщо це так, то відшкодувати збитки та відновити будинок має ця фірма.

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Про ремонт розповіли жителі

Дозвіл на виконання ремонту видала Державна архітектурно-будівельна інспекція України. На місці обвалу тривають слідчі дії. До речі, обидва будинки, 21 і 23, є пам'ятками архітектури місцевого значення.

Заступниця мера з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк зазначила, що про ремонт розповідали мешканці. В двір завезли велику кількість будівельного матеріалу.



Наслідки обвалу / Фото ЛМР Наслідки обвалу / Фото ЛМР

Жителів тимчасово переселили

За словами чиновниці, з кожним мешканцем будинку комунікують. Когось вночі поселили в готель, іншим надали транспорт для переїзду до інших місць для ночівлі. У будинку відключили газ, електрику і воду.

Людям окремо повідомлять, коли можна буде повертатись до будинку.



У Львові обвалився будинок / Фото ЛМР

Що відомо про обвал будинку

На проспекті Свободи сталося руйнування 3-х квартир з боку внутрішнього дворика: одна квартира зруйнована повністю, дві – частково.

Крім того, зруйновані 2 нежитлових приміщення, загальною площею 80 квадратних метрів.

Загалом в будинку є 14 квартир. Всього евакуювали 12 людей.

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