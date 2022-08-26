Ремонт на прспекті Свободи, 21 проводила компанія "Фрідом Авеню". У Львівській міській раді зазначили, якщо це так, то відшкодувати збитки та відновити будинок має ця фірма.
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Про ремонт розповіли жителі
Дозвіл на виконання ремонту видала Державна архітектурно-будівельна інспекція України. На місці обвалу тривають слідчі дії. До речі, обидва будинки, 21 і 23, є пам'ятками архітектури місцевого значення.
Наслідки обвалу / Фото ЛМР
Жителів тимчасово переселили
За словами чиновниці, з кожним мешканцем будинку комунікують. Когось вночі поселили в готель, іншим надали транспорт для переїзду до інших місць для ночівлі. У будинку відключили газ, електрику і воду.
Людям окремо повідомлять, коли можна буде повертатись до будинку.
У Львові обвалився будинок / Фото ЛМР
Що відомо про обвал будинку
- На проспекті Свободи сталося руйнування 3-х квартир з боку внутрішнього дворика: одна квартира зруйнована повністю, дві – частково.
- Крім того, зруйновані 2 нежитлових приміщення, загальною площею 80 квадратних метрів.
- Загалом в будинку є 14 квартир. Всього евакуювали 12 людей.
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