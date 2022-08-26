Дві квартири зруйновано повністю

Рятувальники розповіли, що о 00:18 отримали повідомлення про руйнацію житлового будинку в центрі Львова на проспекті Свободи, 23. Повідомляється, що сталася руйнація стіни з третього по другий поверх.

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Унаслідок цього дві квартири зруйновано повністю та ще одна частково. З будинку було евакуйовано 12 людей, серед яких 4-річна дитина.

Інформації про загиблих чи травмованих немає.

У центрі Львова обвалилася частина житлового будинку / Фото ДСНС

Рятувальні роботи завершені

Заступниця міського голови Ірина Маруняк повідомила, що роботи із розбору завалів завершені. Унаслідок обвалу будинку ніхто не постраждав.

До того, як стався обвал, мешканці побачили, що з будинком щось відбувається: осіли двері в одній з квартир, люди не могли їх відкрити. Вони подзвонили в поліцію. Поліцейські оперативно виїхали на місце і вчасно евакуювали мешканців. Коли вже всіх людей вивели, стався обвал частини флігеля будинку,

– розповіла Маруняк.

Повідомляється, що в будинку є 14 квартир, з яких 3 – зруйновано. Також повністю зруйновано 2 нежитлових приміщення. Причину обвалу встановлюють.



Будинок, який обвалився у Львові / Фото Львів. Оперативно

Зауважимо, що в лютому в центрі Львова у житловому будинку обвалився дах. Це призвело до обвалу сходової клітки. Інцидент стався на вулиці Ставропігійській.