Две квартиры разрушены полностью

Спасатели рассказали, что в 00:18 получили сообщение о разрушении жилого дома в центре Львова на проспекте Свободы, 23. Сообщается, что произошло разрушение стены с третьего по второй этаж.

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В результате две квартиры разрушены полностью и еще одна частично. Из дома были эвакуированы 12 человек, среди которых 4-летний ребенок.

Информации о погибших или травмированных нет.

В центре Львова обрушилась часть жилого дома / Фото ГСЧС

Спасательные работы завершены

Заместитель городского головы Ирина Маруняк сообщила, что работы по разбору завалов завершены. В результате обвала дома никто не пострадал.

До того, как произошел обвал, жильцы увидели, что с домом что-то происходит: осели двери в одной из квартир, люди не могли открыть их. Они позвонили в полицию. Полицейские оперативно выехали на место и своевременно эвакуировали жителей. Когда уже всех людей вывели, произошел обвал части флигеля дома,

– рассказала Маруняк.

Сообщается, что в доме есть 14 квартир, из которых 3 – разрушены. Также полностью разрушены 2 нежилых помещения. Причину обрушения устанавливают.



Обвалившийся дом во Львове / Фото Львов. Оперативно

Заметим, что в феврале в центре Львова в жилом доме обрушилась крыша. Это привело к обвалу лестничной клетки. Инцидент произошел на улице Ставропигийской.