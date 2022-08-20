Правоохранительные органы решают вопрос о передаче арестованного имущества в управление АРМА.

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Предприятие занимается изготовлением автомобилей

По данным следствия, предприятие, которое занимается производством автотранспортных средств, на протяжении 2014-2016 годов мошенническим методом присвоило средства жителей общежитий.

Оно не провело расчеты с исполнителями жилищно-коммунальных услуг, что привело к возникновению задолженности за потребленные услуги по водоснабжению и водоотводу и содержанию общежитий.

По ходатайству прокурора Франковской окружной прокуратуры города Львова суд арестовал помещение общежитий более чем на 450 миллионов. Эта недвижимость принадлежит предприятию, бенефициарными владельцами которых являются граждане рф,

– говорится в сообщении.

В Украине арестовали корпоративные права на одну из сетей заправок, связанную с россией

Накануне правоохранители арестовали корпоративные права предприятия, владеющего сетью заправок, связанных с россией. Подозревают, что владельцы уклонялись от налогов.

Общая сумма корпоративных прав составила более 50 миллионов гривен. В общей сложности правоохранители арестовали 308 объектов недвижимости предприятия: это заправки, склады и земельные участки. Бенефициары и должностные лица двух компаний связаны между собой и являются гражданами россии.

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