Общая сумма корпоративных прав составила более 50 миллионов гривен. Речь идет об аресте 308 объектов недвижимости предприятия: это заправки, склады и земельные участки.

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В Офисе генпрокурора не обнародовали названия сети заправок. Однако, по информации "Украинской правды", это "Амик".

Связи с россией

Сотрудники Бюро экономической безопасности выяснили, что бенефициары и должностные лица двух компаний связаны. Их фактическими владельцами являются граждане россии.

Злоумышленники в течение 2015 – 2022 годов искусственно завышали расходы предприятий в результате получения кредитов от родственных структур. К расходам относились проценты по кредитам.

Предприятия декларировали убыточную деятельность. При этом премии, включенные в стоимость импортированных горюче-смазочных материалов, перечисляли в пользу иностранной компании.

Сумма ухода от налогов достигла 270 миллионов гривен.

Легализовали миллиард гривен

Кроме того, в течение 2016 – 2021 годов предприятия, работающие в Украине, выплачивали дивиденды в пользу компаний нерезидентов. Владельцами которых является россия. Таким образом, легализовали деньги на сумму более 1 миллиарда гривен.

Правоохранители провели обыски. В ходе них изъяли договоры, контракты, кредитные договоры, расходные накладные, акты и так далее.