Загальна сума корпоративних прав сягнула понад 50 мільйонів гривень. Мовиться про арешт 308 об’єктів нерухомості підприємства: це заправки, склади та земельні ділянки.

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В Офісі Генпрокурора не оприлюднили назви мережі заправок. Однак, за інформацією "Української правди", це "Амік".

Зв'язки з росією

Співробітники Бюро економічної безпеки з’ясували, що бенефіціари та службові особи двох компаній пов’язані між собою. Їхніми фактичними власниками є громадяни росії.

Зловмисники протягом 2015 – 2022 років штучно завищували витрати підприємств внаслідок отримання кредитів від споріднених структур. До витрат зараховували відсотки за кредитами.

Підприємства декларували збиткову діяльність. При цьому премії, включені до вартості імпортованих паливно-мастильних матеріалів, перераховували на користь іноземної компанії.

Сума ухилення від податків досягла 270 мільйонів гривень.

Легалізували мільярд гривень

Крім того, протягом 2016 – 2021 підприємства, які працюють в Україні, виплачували дивіденди на користь компаній нерезидентів. Власниками яких є росія. Таким чином легалізували гроші у сумі понад 1 мільярд гривень.

Правоохоронці провели обшуки. Під час них вилучили договори, контракти, кредитні договори, видаткові накладні, акти тощо.