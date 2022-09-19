Благодаря вмешательству стражей порядка во Львове арестовали корпоративные права сети известных гостиниц и недвижимость. Конечным бенефициаром этих активов является гражданин россии.
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Детали преступной схемы
Прежде всего, в Офисе генпрокурора подчеркнули – сейчас осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по фактам легализации имущества, полученного преступным путем, и служебного подлога.
Следствие выяснило, что для вывода денег за границу была придумана целая схема, в которой были привлечены оффшорные компании. А именно:
- должностные лица ООО, в состав которого входит сеть гостиниц, по указанию бенефициарного владельца выводили средства на счета оффшорных кипрских компаний;
- для этого они заключали ряд фиктивных договоров;
- полученную прибыль от деятельности гостиниц они направляли через банковские и финансовые учреждения в качестве зарплаты российскому владельцу.
Таким образом, налоги уплачивались в государственный бюджет страны-агрессора и направлялись на финансирование войны в Украине.
Арестовали имущество на значительную сумму
Общая сумма имущества, арестованного по ходатайству прокуроров Львовской облпрокуратуры, довольно существенная, а именно составляет более 55 миллионов гривен. В частности, арест наложили на:
- корпоративные права сети известных гостиниц на общую сумму более 15,5 миллиона гривен;
- объекты недвижимости, а именно базу отдыха, земельный участок и жилой дом.
Правоохранители принимают меры по передаче арестованного в управление Агентства по розыску и менеджменту активов.
Арест российского имущества в Украине: последние новости
- СБУ во Львовской области арестовала земельные участки Оксаны Марченко на 2 миллиона гривен. Как сообщили правоохранители, эти участки незаконно оказались в собственности одиозной Марченко, поэтому они будут переданы в собственность государства.
- 14 сентября стало известно, что в Украине арестовали имущество белорусских и российских предприятий, сотрудничавших со страной-агрессором. Сумма арестованного движимого и недвижимого имущества составляет около 324 миллионов гривен.
- Также в Украине были арестованы корпоративные права и имущество предприятий экс-депутата госдумы россии. Сумма впечатляет, ведь составляет более 1 миллиарда гривен. Арест наложили на корпоративные права и 25 объектов недвижимости предприятий, являющихся одними из крупнейших производителей бумаги и картона на территории Украины.
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