Благодаря вмешательству стражей порядка во Львове арестовали корпоративные права сети известных гостиниц и недвижимость. Конечным бенефициаром этих активов является гражданин россии.

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Детали преступной схемы

Прежде всего, в Офисе генпрокурора подчеркнули – сейчас осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по фактам легализации имущества, полученного преступным путем, и служебного подлога.

Следствие выяснило, что для вывода денег за границу была придумана целая схема, в которой были привлечены оффшорные компании. А именно:

должностные лица ООО, в состав которого входит сеть гостиниц, по указанию бенефициарного владельца выводили средства на счета оффшорных кипрских компаний; для этого они заключали ряд фиктивных договоров; полученную прибыль от деятельности гостиниц они направляли через банковские и финансовые учреждения в качестве зарплаты российскому владельцу.

Таким образом, налоги уплачивались в государственный бюджет страны-агрессора и направлялись на финансирование войны в Украине.

Обратите внимание. Ни название сети гостиниц, ни конечного бенефициара Офис Генпрокурора не назвал.

Арестовали имущество на значительную сумму

Общая сумма имущества, арестованного по ходатайству прокуроров Львовской облпрокуратуры, довольно существенная, а именно составляет более 55 миллионов гривен. В частности, арест наложили на:

корпоративные права сети известных гостиниц на общую сумму более 15,5 миллиона гривен;

объекты недвижимости, а именно базу отдыха, земельный участок и жилой дом.

Правоохранители принимают меры по передаче арестованного в управление Агентства по розыску и менеджменту активов.

Арест российского имущества в Украине: последние новости

СБУ во Львовской области арестовала земельные участки Оксаны Марченко на 2 миллиона гривен. Как сообщили правоохранители, эти участки незаконно оказались в собственности одиозной Марченко, поэтому они будут переданы в собственность государства.

14 сентября стало известно, что в Украине арестовали имущество белорусских и российских предприятий, сотрудничавших со страной-агрессором. Сумма арестованного движимого и недвижимого имущества составляет около 324 миллионов гривен.

Также в Украине были арестованы корпоративные права и имущество предприятий экс-депутата госдумы россии. Сумма впечатляет, ведь составляет более 1 миллиарда гривен. Арест наложили на корпоративные права и 25 объектов недвижимости предприятий, являющихся одними из крупнейших производителей бумаги и картона на территории Украины.

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