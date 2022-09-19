Завдяки втручанню правоохоронців у Львові арештували корпоративні права мережі відомих готелів та нерухомість. Кінцевим бенефіціаром цих активів є громадянин росії.

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Деталі злочинної схеми

Перш за все, в Офісі генпрокурора підкреслили – зараз здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, та службового підроблення.

Слідство з'ясувало, що для виводу грошей за кордон була придумана ціла схема, у якій були залучені офшорні компанії. А саме:

посадові особи ТОВ, до складу якого входить мережа готелів, за вказівкою бенефіціарного власника виводили кошти на рахунки офшорних кіпрських компаній; для цього вони укладали низку фіктивних договорів; отриманий прибуток від діяльності готелів вони спрямовували через банківські та фінансові установи як зарплату російському власнику.

Таким чином, податки сплачувалися до державного бюджету країни-агресорки та направлялися на фінансування війни в Україні.

Зверніть увагу. Ні назву мережі готелів, ні кінцевого бенефіціара Офіс Генпрокурора не назвав.

Арештували майно на значну суму

Загальна сума майна, арештованого за клопотанням прокурорів Львівської облпрокуратури, є доволі суттєвою, а саме становить понад 55 мільйонів гривень. Зокрема, арешт наклали на:

корпоративні права мережі відомих готелів на загальну суму понад 15,5 мільйонів гривень;

об’єкти нерухомості, а саме базу відпочинку, земельну ділянку та житловий будинок.

Наразі правоохоронці приймають заходи для передачі арештованого в управління Агенства з розшуку та менеджменту активів.

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СБУ на Львівщині арештувала земельні ділянки Оксани Марченко на 2 мільйони гривень. Як повідомили правоохоронці, ці ділянки незаконно опинилися у власності одіозної Марченко, тож вони будуть передані у власність держави.

14 вересня стало відомо, що в Україні арештували майно білоруських та російських підприємств, котрі співпрацювали з країною-агресором. Сума арештованого рухомого та нерухомого майна складає близько 324 мільйони гривень.

Також в Україні арештували корпоративні права та майно підприємств ексдепутата держдуми росії. Сума вражає, адже становить понад 1 мільярд гривень. Арешт наклали на корпоративні права та 25 об’єктів нерухомості підприємств, які є одними з найбільших виробників паперу та картону на території України.

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