Наразі триває досудове розслідування. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Зверніть увагу Підприємство олігарха-"єдинороса" на 2 мільярди гривень арештували та передали АРМА

Арешт наклали на майно депутата держдуми

Як стало відомо, накладено арешт на корпоративні права та 25 об’єктів нерухомості підприємств, які є одними з найбільших виробників паперу та картону на території України. Загальна сума арештованого майна становить понад 1 мільярд гривень.

Бенефіціарним власником підприємств є громадянин росії – ексдепутат держдуми. Службові особи цих товариств, здійснюючи свою діяльність у 2019 – 2021 роках в Україні, ухилилися від сплати податків на загальну понад 132 мільйони гривень. Окрім цього, вони легалізували майно в особливо великих розмірах.

Арешти російського майна в Україні

Вищий антикорсуд конфіскував статки в дохід держави одного із найбагатших росіян, путінського олігарха володимира євтушенкова. Суд встановив, що олігарх підтримував російську агресію, а також довів зв'язок з юридичними особами, які виготовляли безпілотники для окупантів.

На Прикарпатті активи двох компаній арештували на 200 мільйонів гривень. В обох компаніях бенефіціаром виявився російський уряд, який володів 100% статутного капіталу в одній компанії та 75% – в іншій.

Кабмін доручив РНБО впровадити санкції проти російських юридичних осіб, що забезпечують продовольством армію росії. Мовиться про 18 підприємств, що зареєстровані як на території росії, так і у тимчасово окупованому Криму.

У липні суд України наклав арешт на заклади громадського харчування, зокрема столичний комплекс Queen, та земельні ділянки російського мільйонера та ресторатора Олександра Орлова. Орієнтовна загальна вартість арештованого майна становить понад 400 мільйонів гривень.

Також у Вінниці СБУ арештувала бізнес вартістю понад 2 мільярди гривень. Підприємство належало російському олігарху, члену путінської партії "єдіная росія".

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