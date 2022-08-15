Бенефіціаром обох компаній виявився уряд росії

Як повідомили у пресслужбі СБУ, компанії спеціалізуються на виробництві картонної та паперової продукції для промисловості. В СБУ заявили про арешт майна компаній та корпоративних прав.

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Кінцевим бенефіціаром 100% статутного капіталу в одній із компаній є російський уряд. В іншій компанії російському уряду належить 75%, а решта – Україні.

Як йдеться у повідомленні СБУ, було встановлено, що росія володіє підприємствами через ланцюжок пов'язаних між собою установ – два російські банки та одне ТОВ.

Повідомляється, що після повномасштабного вторгнення росії топменеджемент розпочав переведення майнового комплексу на підконтрольну їм компанію.

За матеріалами СБУ арешт накладено на такі російські активи:

корпоративні права на 14,8 мільйона гривень;

цілісний майновий виробничий комплекс вартістю майже 190 мільйонів гривень.

Як зазначили в СБУ, активи передано в управління АРМА.

Суд зняв арешт з ТРЦ Ocean Plaza, який належить другу путіна

9 серпня стало відомо, що в Україні арештували права потужного виробника органічних хімічних речовин та один із найбільших ТРЦ в Києві – Ocean Plaza. Правоохоронцям вдалося "прикрити" бізнес росії в Україні.

Контрольний пакет акцій Ocean Plaza належить російському бізнесменові та близькому другові путіна – аркадію ротенбергу.

Та вже 12 серпня Печерський суд зняв арешт з будівлі столичного ТРЦ Ocean Plaza. Відповідне рішення винесла суддя Печерського суду Світлана Гречана.

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