Про це розповіли у Службі безпеки України. Зазначили, що підприємство продавало російські нафтопродукти та входило до структури кремлівського монополіста "газпром нєфть".

До теми СБУ затримала російського агента: збирав розвіддані про постачання зброї в Україну

Власники "газпрому" становлять найближче оточення вищого військово-політичного керівництва окупантів.

Продав у промислових масштабах

СБУ встановила, що київське підприємство перераховувало частину прибутків до федерального бюджету росії, з якого і фінансують війну проти України. Згідно з висновками слідчих, керівники "київської філії газпрому" налагодили продаж у промислових масштабах.



За продаж сировини податки платили у росію / Фото СБУ

Паливно-мастильні матеріали застосовували для техобслуговування транспорту. Їх продавали насамперед афілійованим фірмам та клієнтам з тіньового ринку.

Готову продукцію отримували від своїх "бізнес-партнерів" з росії та зберігали на власних великогабаритних складах,

– зазначили в СБУ.

Що буде з конфіскованим паливом

Працівники СБУ під час обшуків знайшли та конфіскували понад 27 тонн російських мастил. Їх зберігали у посудинах з логотипами "газпрому". Вартість палива становить майже 10 мільйонів гривень. Його передадуть для Збройних Сил України.



Підприємство, що працювало з росією / Фото СБУ

Проти компанії відкрили кримінальне провадження за статтею у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України. Наразі встановлюють всіх причетних до незаконної діяльності.

Зверніть увагу – на Запоріжжі знищують колаборантів: дивіться відео

Викриття від СБУ: останні новини