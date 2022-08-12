Об этом сообщили в Службе безопасности Украины. Отметили, что предприятие продавало российские нефтепродукты и входило в структуру кремлевского монополиста "газпром нефть".

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Владельцы "газпрома" составляют ближайшее окружение высшего военно-политического руководства оккупантов.

Продал в промышленных масштабах

СБУ установила, что киевское предприятие перечисляло часть доходов в федеральный бюджет России, из которого и финансируют войну против Украины. Согласно выводам следователей, руководители "киевского филиала газпрома" наладили продажу в промышленных масштабах.



С продажи сырья налоги платили в Россию / Фото СБУ

Горюче-смазочные материалы применяли для техобслуживания транспорта. Их продавали, прежде всего, аффилированным фирмам и клиентам с теневого рынка.

Готовую продукцию получали от своих "бизнес-партнеров" из России и хранили на собственных крупногабаритных складах,

– отметили в СБУ.

Что будет с конфискованным топливом

Сотрудники СБУ во время обысков нашли и конфисковали более 27 тонн российских смазочных масел. Их хранили в сосудах с логотипами "газпрома". Стоимость топлива составляет около 10 миллионов гривен. Его передадут для Вооруженных сил Украины.



Предприятие, работавшее с россией / Фото СБУ

Против компании открыли уголовное производство по статье в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины. В настоящее время устанавливают всех причастных к незаконной деятельности.

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