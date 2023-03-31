Во Львове и Харькове уже подтвердили, что не планируют отменять комендантский час на Пасху. На территории Харьковской области на Пасху посещать церковные мероприятия во время комендантского часа будет запрещено.

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В Харьковской области запрещено посещение кладбищ

Об этом рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Относительно богослужений решили обратить внимание и провести разъяснительную работу по поводу неукоснительного выполнения условий комендантского часа. Он длится с 23:00 до 05:00,

– сказал Синегубов.

Кроме того, в Харьковской области перед пасхальными праздниками запрещено посещение кладбищ на оккупированных территориях и там, где велись боевые действия.

"Посещение кладбищ, мест захоронений на пасхальные праздники, где была оккупация, велись активные боевые действия, будет запрещено. По меньшей мере, половина региона считается потенциально опасной, поскольку может быть заминирована", – сказал глава Харьковской ОВА.

Синегубов добавил, что список кладбищ, где нельзя находиться, еще определяют. Запрет снимут после обследования и разминирования саперами.

Во Львовской области также не планируют отменять комендантский час в пасхальную ночь. Об этом сообщает местный ресурс ZAHIDWTF 24/7 со ссылкой на первого заместителя главы Львовской ОВА Андрея Годика.

Католики и православные отмечают Пасху в воскресенье, однако в разные даты – 9 и 16 апреля соответственно. Поскольку в Украине военное положение продлили до 20 мая, то дополнительных выходных в апреле из-за Пасхи не будет.

Комендантский час в областях Украины