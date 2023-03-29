Такие ограничения – вынужденный шаг, необходимый для сохранения жизни и здоровья людей. Соответствующее решение приняли Совет обороны Харьковской области и Региональная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
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К сожалению, минная опасность в Харьковской области остается очень высокой. Общая площадь заминированной или предположительно заминированной территории области составляет более 1,2 миллиона гектаров. Почти каждый день случаются подрывы гражданских,
– отметил Синегубов.
Ограничения на посещение кладбищ во время пасхальных праздников будут действовать на территории всей области. Впрочем, прежде всего, они касаются находившихся под оккупацию населенных пунктов и где проходили боевые действия.
Пиротехники ГСЧС ежедневно работают над разминированием Харьковщины. Однако полная очистка области требует времени.
Призываю всех с пониманием отнестись к ограничениям и быть максимально осторожными,
– подчеркнул глава ОВА.
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Кинологи отряда "Антарес" подорвались на растяжке
26 марта во время поиска погибших воинов в Харьковской области подорвались на растяжке два человека – руководитель поисково-спасательного отряда "Антарес" из Павлограда Лариса Борисенко и ее напарник Вячеслав Майборода.
Пострадавшие находятся в больнице. Руководитель "Антарес" в тяжелом состоянии. Утром 28 марта она была снята с аппарата искусственной вентиляции легких. Дочь Ларисы Борисенко Мария просит о помощи.