Такие ограничения – вынужденный шаг, необходимый для сохранения жизни и здоровья людей. Соответствующее решение приняли Совет обороны Харьковской области и Региональная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

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К сожалению, минная опасность в Харьковской области остается очень высокой. Общая площадь заминированной или предположительно заминированной территории области составляет более 1,2 миллиона гектаров. Почти каждый день случаются подрывы гражданских,

– отметил Синегубов.

Ограничения на посещение кладбищ во время пасхальных праздников будут действовать на территории всей области. Впрочем, прежде всего, они касаются находившихся под оккупацию населенных пунктов и где проходили боевые действия.

Обратите внимание! Все территории будут заранее определены местными органами власти в сотрудничестве с ГСЧС и Нацполицией. Полный список мест, которые категорически запрещаются для посещения, опубликуют дополнительно.

Пиротехники ГСЧС ежедневно работают над разминированием Харьковщины. Однако полная очистка области требует времени.

Призываю всех с пониманием отнестись к ограничениям и быть максимально осторожными,

– подчеркнул глава ОВА.

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Кинологи отряда "Антарес" подорвались на растяжке

26 марта во время поиска погибших воинов в Харьковской области подорвались на растяжке два человека – руководитель поисково-спасательного отряда "Антарес" из Павлограда Лариса Борисенко и ее напарник Вячеслав Майборода.

Пострадавшие находятся в больнице. Руководитель "Антарес" в тяжелом состоянии. Утром 28 марта она была снята с аппарата искусственной вентиляции легких. Дочь Ларисы Борисенко Мария просит о помощи.