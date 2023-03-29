Такі обмеження – вимушений крок, необхідний для збереження життя та здоров'я людей. Відповідне рішення ухвалили Рада оборони Харківської області та Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Читайте також На Харківщині авто підірвалося на міні: загинули усі

На жаль, мінна небезпека на Харківщині залишається дуже високою. Загальна площа замінованої або імовірно замінованої територій області складає понад 1,2 мільйона гектарів. Майже щодня трапляються підриви цивільних людей,

– зазначив Синєгубов.

Обмеження відвідування кладовищ під час великодніх свят діятимуть на території всіє області. Втім, перш за все, вони стосуються населених пунктів, що перебували під окупацію, та де проходили бойові дії.

Зверніть увагу! Усі території будуть завчасно визначені місцевими органами влади у співпраці з ДСНС та Нацполіцією. Повний перелік місць, які категорично забороняються для відвідування, опублікують додатково.

️Піротехніки ДСНС щодня працюють над розмінуванням Харківщини. Однак, повне очищення області потребує часу.

Закликаю усіх з розумінням поставитися до обмежень та бути максимально обережними,

– наголосив очільник ОВА.

Дивіться також Ядерна колонія Росії: для чого Путін лякає світ і підставляє Сі

Кінологи загону "Антарєс" підірвалися на розтяжці

26 березня під час пошуку загиблих воїнів на Харківщині підірвалися на розтяжці двоє людей, – керівниця пошуково-рятувального загону "Антарєс" з Павлограда Лариса Борисенко та її напарник Вячеслав Майборода.

Постраждалі перебувають у лікарні. Керівниця "Антарєс" у важкому стані. Вранці 28 березня її зняли з апарату штучної вентиляції легень. Донька Лариси Борисенко Марія просить про допомогу.