У Львові та Харкові вже підтвердили, що не планують скасовувати комендантську годину на Великдень. На території Харківської області на Великдень відвідувати церковні заходи під час комендантської години буде заборонено.

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У Харківській області заборонено відвідування кладовищ

Про це розповів очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Стосовно богослужінь, вирішили звернути увагу та провести роз'яснювальну роботу щодо неухильного виконання умов комендантської години. Вона зберігається від 23:00 до 05:00,

– сказав Синєгубов.

Крім того, у Харківській області перед великодніми святами заборонено відвідування кладовищ на територіях, які були окуповані, та де велися бойові дії.

"Відвідування кладовищ, місць поховань на великодні свята, де була окупація, велися активні бойові дії, буде заборонено. Щонайменше половина регіону вважається потенційно небезпечною, оскільки може бути замінованою", – сказав голова Харківської ОВА.

Синєгубов додав, що перелік кладовищ, де не можна перебувати, ще визначають. Заборону знімуть після обстеження та розмінування саперами.

На Львівщині також не планують скасовувати комендантську годину у Великодню ніч. Про це повідомляє місцевий ресурс ZAHIDWTF 24/7 з посиланням на першого заступника голови Львівської ОВА Андрія Годика.

Католики та православні відзначають Великдень у неділю, однак в різні дати – 9 і 16 квітня відповідно. Оскільки в Україні воєнний стан продовжили до 20 травня, то додаткових вихідних у квітні через Великдень не буде.

Комендантська година в областях України