Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Марии Украинец. Это одна из пассажирок, которую "забыли" во Львове.

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Во Львове на вокзале "забыли" о 40 пассажирах

Пассажирка поезда Мария Украинец сообщила, что Укрзализныця забыла о вагоне для 40 пассажиров. Девушка не уточняла, то ли на вокзале забыли прицепить вагон к поезду, или вагона вообще "не существовало".

Я такого еще не видела. Это что-то новенькое. Сначала все было как обычно, приехал поезд, все ушли, а потом что-то пошло не так. Пришел начальник поезда и сказал, что забыли наш вагон, вагон для 40 человек. Нас просто загнали в последний вагон стоять в тамбуре и ждать, непонятно чего,

– сообщила Украинец.

Укрзализныця "забыла" 40 пассажиров: смотрите видео

В комментариях она добавила, что некоторым пассажирам пришлось так и ехать в тамбуре. Другим повезло больше и они получили плацкартные места.

Сейчас пассажиры вагона пытаются получить компенсацию за билеты. Местные СМИ пишут, что этот инцидент произошел с ночным поездом Черновцы – Киев 008Л, который отправился 26 октября.

В Укрзализныце пока не комментировали инцидент.

24 Канал пытается связаться с пресс-службой компании.