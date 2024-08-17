В пресс-службе полиции Львовской области рассказали, что правонарушителям грозит штраф, общественные работы или же административный арест. Там также сообщили детали ситуации.

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Двое пьяных львовян бросали из окна многоэтажки имитационные гранаты

Сообщение о звуках взрывов поступило в полицию 16 августа около часа ночи от жителя одного из многоквартирных домов, расположенного на улице Троллейбусной во Львове,

– говорится в сообщении.

Известно, что на месте происшествия работала следственно-оперативная группа и сотрудники других служб Львовского районного управления полиции №2, а также патрульные полицейские.

Работники правоохранительных органов установили, что двое 20-летних львовян, находясь в нетрезвом состоянии, из хулиганских побуждений бросили 5 имитационных "страйкбольных" гранат из окна квартиры, расположенной на шестом этаже дома.

В полиции отметили, что в результате происшествия никто не пострадал.

"Правоохранители напоминают о недопустимости таких поступков, особенно во время действия военного положения. Звуки взрывов могут нанести психологические травмы жителям, особенно детям, пожилым людям, внутренне перемещенным лицам и участникам боевых действий", – добавили в полиции.

Сообщается, что правоохранители составили на фигурантов административные протоколы по статье – мелкое хулиганство.

Отметим, что санкция статьи предусматривает наказание – наложение штрафа от 3 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением 20% заработка, или административный арест на срок до 15 суток.